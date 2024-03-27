Новые подробности о террористах «Крокус Сити Холла»

В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого по делу «Крокуса» Шамсидина ФаридуниПавел Бедняков/РИА Новости Дом семьи Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», опечатали в Таджикистане.
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