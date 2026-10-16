Башкирская группа AY YOLA вошла в первый раунд голосования американской музыкальной премии «Грэмми». Альбом Ural Batyr представлен в категории «Лучший альбом глобальной музыки», а сингл Aihylyu — в номинации «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».