«Главное - качество жизни людей»: в Казани наградили лучших метрологов и стандартизаторов

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан" Награждение победителей номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» прошло в Торгово-промышленной палате РТ во Всемирный день качества.
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