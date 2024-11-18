«Главное - качество жизни людей»: в Казани наградили лучших метрологов и стандартизаторов

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан" Награждение победителей номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» прошло в Торгово-промышленной палате РТ во Всемирный день качества.