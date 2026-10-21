Перед наступлением морозов автомобилистам необходимо проверить аккумулятор, моторное масло, систему охлаждения и тормоза, чтобы избежать поломок и аварий в холодное время года, рассказал автоэксперт Дмитрий Матвеев в беседе с ИА IrkutskMedia.