Перед наступлением морозов автомобилистам необходимо проверить аккумулятор, моторное масло, систему охлаждения и тормоза, чтобы избежать поломок и аварий в холодное время года, рассказал автоэксперт Дмитрий Матвеев в беседе с ИА IrkutskMedia.
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