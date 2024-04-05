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Полное затмение Солнца – 8 апреля 2024 года. Где и как посмотреть

Полное затмение Солнца – 8 апреля 2024 года. Где и как посмотреть

В ближайшие дни жители Земли станут свидетелями интересного астрономического явления. 8 апреля 2024 года с 19:39 и до 22:55 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21:17 и длительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд.

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