Шварц про Ордеца: «Поддерживаем Ивана, он часть «Динамо». Происходящее – сердечная боль»

Сандро Шварц охарактеризовал ситуацию с украинским защитником Иваном Ордецом. – Что известно об Иване Ордеце и Андрее Воронине? – Всем известна ситуация.

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