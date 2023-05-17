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Медведев о денонсированном ДОВСЕ: «Туда ему и дорога, теперь нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим»

Медведев о денонсированном ДОВСЕ: «Туда ему и дорога, теперь нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поводу денонсированного Государственной думой РФ ДОВСЕ - Договора об обычных вооружённых силах в Европе - заявил, что этот документ утратил для нас актуальность ещё в 2007 году.

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