Число клиентов «Т-технологии» впервые превысило 50 млн человек 

Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов холдинговой компании «Т-технологии», которой принадлежат «Т-банк», Росбанк, виртуальный мобильный оператор, «Т-страхование», УК «Т-капитал» и брокер «Т-инвестиции», вырос за январь-март 2025 года на 15% год к году, превысив 5 трлн рублей, говорится в операционных результатах компании.