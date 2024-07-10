Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Очень странно. Российские активы- это долги стран США (20 миллиардов) и ЕС (280 млрд) за предоставленные им российски...Саудиты предупред...
  • Natalija Osminina
    В 1804 году началась русско-персидская война, которая продолжалась 9 лет. В 1813 году в карабахском селе Гюлистан был...Почему все армяне...
  • Юрий Тумаков
    Совет Хинштейну, не надо изобретать велосипед, используй в своей деятельности философию диалектического материализма ...Александр Хинштей...

Не доверяю Bloomberg, но говорят... Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России

Не доверяю Bloomberg, но говорят... Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России

Предупреждение было сделано странам ЕС, сообщили люди, знакомые с вопросом. Этот шаг подчеркивает растущее дипломатическое влияние Саудовской Аравии Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам по G-7 о своем несогласии с этой идеей, направленной на поддержку Украины, а один человек назвал это завуалированной угрозой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр почекунин
Ответить
12 час.
александр почекунин
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх