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«Запад разрешит Украине нанести контрудар по Херсону» – Карасев

«Запад разрешит Украине нанести контрудар по Херсону» – Карасев

Западные военные эксперты и ветераны публикуют одну статью за другой о том, что нужно задуматься и завершать эту войну, однако Украина надеется, что англосаксонские кураторы помогут Киеву осуществить контрнаступление на Херсонском направлении.

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