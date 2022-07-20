«Запад разрешит Украине нанести контрудар по Херсону» – Карасев

Западные военные эксперты и ветераны публикуют одну статью за другой о том, что нужно задуматься и завершать эту войну, однако Украина надеется, что англосаксонские кураторы помогут Киеву осуществить контрнаступление на Херсонском направлении.
Западные военные эксперты и ветераны публикуют одну статью за другой о том, что нужно задуматься и завершать эту войну, однако Украина надеется, что англосаксонские кураторы помогут Киеву осуществить контрнаступление на Херсонском направлении.
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