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Волочкова о ночных приключениях с банщиком на Мальдивах: «Почти не спим»

Волочкова о ночных приключениях с банщиком на Мальдивах: «Почти не спим»

Анастасия Волочкова в обществе нового возлюбленного Сергея пребывает на седьмом небе от счастья. По крайней мере так она без устали говорит в своих постах в социальных сетях — вдохновенно, с обожанием и восхищением и даже порой слишком откровенно.

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