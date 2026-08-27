Россия Саклану министрлыгы: Украинадагы логистик үзәкләргә һөҗүм ясалды

Узган төндә РФ Кораллы көчләре Украинадагы дошман объектларына һөҗүм ясады. Һөҗүмнәрдә БПЛА, шулай ук җир өсте, һава һәм диңгез базасындагы югары төгәллекле корал җәлеп ителгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым