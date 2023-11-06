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Qiwi получила согласие биржи Nasdaq продлить срок реструктуризации бизнеса до конца января 2024 года

Qiwi получила согласие биржи Nasdaq продлить срок реструктуризации бизнеса до конца января 2024 года

Международный бизнес группы Qiwi под названием Qiwi plc получил согласие технологической биржи Nasdaq (США) на продление реструктуризации бизнеса до 31 января 2024 года, хотя последним сроком на это было 11 ноября 2023 года.

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