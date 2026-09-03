Яхта, где все номера — с видом на море: как Four Seasons I меняет правила роскошных путешествий

207 метров, 95 люксов, 11 ресторанов и персонал в соотношении один к одному. Four Seasons I — новый флагман Four Seasons и, пожалуй, самый эффектный способ перенести знаменитое гостиничное гостеприимство бренда на воду.
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