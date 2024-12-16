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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис доиграл матч с «Мемфисом», несмотря на повреждение плеча. Форвард набрал 40 очков и 16 подборов

Форвард доиграл встречу с «Гризлис» (116:110), несмотря на полученное в третьей четверти повреждение плеча.

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