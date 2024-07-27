Пловец Сомов первым из россиян выступит на Играх в Париже

Сегодня, 27 июля, на Олимпиаде стартуют 8 наших спортсменов Первым стартует пловец Евгений Сомов, которому в 12:30 по московскому времени предстоит предварительный заплыв на стометровке брассом, а вечером, в случае успеха, — полуфинал.