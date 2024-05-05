Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Зеля с FT наркотой поделился.FT: Россия занима...
  • Erl Schweizer
    Христос воскресе!Глава Чечни Кадыр...
  • Шеин Никита
    Как бы хотелось этого мерзавца, предателя и преступника повесить, причем за яйца! Поймайте этого климкина, тягнибока,...МВД России объяви...

В Совфеде назвали оскорблением слова Зеленского про Бога с украинским шевроном

В Совфеде назвали оскорблением слова Зеленского про Бога с украинским шевроном

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Бог якобы носит на плече шеврон с флагом Украины, являются оскорблением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх