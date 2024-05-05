В Совфеде назвали оскорблением слова Зеленского про Бога с украинским шевроном

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Бог якобы носит на плече шеврон с флагом Украины, являются оскорблением.
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