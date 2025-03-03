Главные новости. Сиб.фм В России назревает новый источник социальной напряженности, в эпицентре которого оказываются иностранные граждане.
Будут убивать русских?Мигранты создают силовые отряды - диаспоры не устраивают
Комментарии
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Karmadon
Может хватит уже блеять в соц-сетях, а начать, наконец, что-то делать? Когда эти твари начнут в открытую убивать полицейских, тоже утремся? А ведь дойдет и до этого.
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6 час.
Александр Рус
пидарас,ты опять свое хайло ишачье открываешь?тебе уже стоматологи не помогут,зачатый через рот...не вынуждай,паскуда
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6 час.
Александр Пятнистый
хорош поганить славное имя, которого ты не достоин. и пркрати свой мудизм зливать, как Онан семя на землю...
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6 час.
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