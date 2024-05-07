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Власти Петербурга утвердили состав «приданого» для новорожденных

Власти Петербурга утвердили состав «приданого» для новорожденных

В Петербурге сокращается рождаемость. Чтобы поддержать молодые семьи, в городе реализуются различные социальные программы, а для новорожденных власти утвердили состав «приданого» — специальных подарочных наборов.

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