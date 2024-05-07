Власти Петербурга утвердили состав «приданого» для новорожденных

В Петербурге сокращается рождаемость. Чтобы поддержать молодые семьи, в городе реализуются различные социальные программы, а для новорожденных власти утвердили состав «приданого» — специальных подарочных наборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии