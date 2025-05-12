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Только через 4,5 года половина забайкальцев будет получать более 100 тысяч рублей в месяц

Только через 4,5 года половина забайкальцев будет получать более 100 тысяч рублей в месяц

Забайкальский край занял 22 место из 85 в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Согласно данным РИА Новости, половине забайкальцев придётся ждать 4,5 лет для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей и более.

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ВФ
Владимир Фурцев
Притча - Что заявил Ходжа Насреддин- Аллах велик и на все его воля. Все в руках провидения. За десять лет(по обещанному 4.5 года) умру либо я, либо халиф, либо осел.
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