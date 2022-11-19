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Avia.pro: российские военные обстреляли Угледар зажигательными боеприпасами

Avia.pro: российские военные обстреляли Угледар зажигательными боеприпасами

В настоящее время Угледар находится под контролем Вооруженных сил Украины, и, судя по массированным обстрелам специальными боеприпасами, российские военные планируют штурм города в ближайшие дни.

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