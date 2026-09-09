Российские педагоги будут готовить кадры для атомной отрасли Узбекистана

С нового учебного года в трех школах Узбекистана начнут работу профильные «Курчатовские классы». Занятия по углубленному изучению физики будут проводить педагоги – участники Международного гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом».
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