Картина Дня

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В Душанбе пройдет заседание контактной группы ШОС — Афганистан

В Душанбе пройдет заседание контактной группы ШОС — Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в Душанбе примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в министерской встрече в формате контактной группы ШОС — Афганистан.

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