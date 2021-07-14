Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в Душанбе примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в министерской встрече в формате контактной группы ШОС — Афганистан.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в Душанбе примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в министерской встрече в формате контактной группы ШОС — Афганистан.
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