«Прежде всего — люди»: обращение губернатора Подмосковья (ВИДЕО)

«Подмосковье — это прежде всего люди»: губернатор Московской области Андрей Воробьёв сделал программное заявление о жизни и развитии региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп: Путин в од...
- Путин начал перег...
- «Без помощи США У...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым