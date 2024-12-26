Команда мультимедийного спектакля «Соборная площадь» поделилась секретами создания проекта. Хореограф-постановщик Никита Мошков и руководитель проекта Мария Кубланова рассказали, как создавалась постановка и благодаря чему она получилась успешной.
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