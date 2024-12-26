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    Какой милашка!!!!Молодой самец аль...

Команда мультимедийного спектакля «Соборная площадь» поделилась секретами создания проекта

Команда мультимедийного спектакля «Соборная площадь» поделилась секретами создания проекта

Команда мультимедийного спектакля «Соборная площадь» поделилась секретами создания проекта. Хореограф-постановщик Никита Мошков и руководитель проекта Мария Кубланова рассказали, как создавалась постановка и благодаря чему она получилась успешной.

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