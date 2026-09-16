ИИ в медицине: 70 000 медиков получили цифрового помощника

Технологии искусственного интеллекта расширяют возможности сельских врачей, позволяя им предоставлять более качественные медицинские услуги в отдаленных и сельских районах Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым