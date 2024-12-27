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Царьград

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Qazaq Air приостанавливает рейсы: Астана - Екатеринбург с 28 декабря

Qazaq Air приостанавливает рейсы: Астана - Екатеринбург с 28 декабря

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о временной приостановке рейсов по маршруту Астана - Екатеринбург по соображениям безопасности.

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