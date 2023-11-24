Ким Чен Ын назвал бесценной победой запуск космического спутника КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с сотрудниками Главного государственного управления по аэрокосмической технике заявил, что спутник, выведенный на орбиту Земли 21 ноября, стал «космическим стражем» КНДР.
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