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Царьград

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Диетолог рассказал, что растительные продукты увеличивают продолжительность жизни

Диетолог рассказал, что растительные продукты увеличивают продолжительность жизни

Часто люди недополучают именно эти компоненты.Для увеличения продолжительности и улучшения качества жизни диетолог-консультант Алексей Кабанов рекомендует формировать сбалансированный рацион, включающий достаточное количество растительной пищи, клетчатки и растительных белков.

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