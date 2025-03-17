НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FinFax - Новости банков и вкладов

1 подписчик

Военнослужащие получают жилье благодаря новым законодательным механизмам поддержки

Военнослужащие получают жилье благодаря новым законодательным механизмам поддержки

Российское законодательство, как сообщает ФинФакс.ру, гарантирует военнослужащим право на жилье, предлагая различные механизмы для этого, о чем заявил депутат Мособлдумы, заместитель председателя комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Анатолий Никитин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх