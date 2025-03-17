Военнослужащие получают жилье благодаря новым законодательным механизмам поддержки

Российское законодательство, как сообщает ФинФакс.ру, гарантирует военнослужащим право на жилье, предлагая различные механизмы для этого, о чем заявил депутат Мособлдумы, заместитель председателя комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Анатолий Никитин.
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