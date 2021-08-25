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Трое человек пострадали в результате взрыва на заводе в Алматинской области

Трое человек пострадали в результате взрыва на заводе в Алматинской области

В цехе по переработке автомобильных шин в Талдыкоргане произошел хлопок. В ДЧС Алматинской области сообщили, что 25 августа в 3:25 часов поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане по улице Медеу, на территории цеха по переработке б/у автомобильных шин, предварительно произошел хлопок в резервуаре для вакуумного пиролиза отработанных шин емкостью 5 кубических метров, с дальнейшим загоранием б/у шин, складированных под навесом на площади 80 квадратных метров.

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