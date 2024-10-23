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SHAMAN о связи с молодой певицей Соей: Если в театре закончились романы, нужно распускать труппу!

SHAMAN о связи с молодой певицей Соей: Если в театре закончились романы, нужно распускать труппу!

Игорь Матвиенко с жутковатым шрамом, седовласый старец Николай Расторгуев и бородатый SHAMAN — в таких неожиданных образах знаменитости предстали на встрече с «акулами пера» в рамках фотосета к этно-опере «Князь Владимир».

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