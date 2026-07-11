Ученый Юрченко предсказал миграцию малярийных комаров на север

Юрий Юрченко из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН сообщил, что изменение климата может переместить ареал малярийных комаров на север России, за пределы их нынешних мест обитания.
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