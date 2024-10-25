Беспилотники Supercam патрулируют высоковольтные ЛЭП

БПЛА Supercam могут стать настоящей революцией в обследовании энергетической инфраструктуры. Они позволяют ПАО «Россети» экономить до 64% на обследованиях и повышать производительность труда персонала на 84%.
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