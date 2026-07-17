Курсы кройки и шитья для высшей школы. Почему «чесать надо в другом месте»?

Дмитрий Аграновский: Реформировать, регулировать и подкручивать надо в государстве, а потом уже в образовании Игорь Землянский Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, архив Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Образование — одна из сфер, где перемены воспринимаются как неизбежность.