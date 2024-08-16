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Спички - не игрушка

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  • Ирина Мва
    зачем этот чюрька тут оказался...ты нам не нужен вместе с твоим родительским отребьем...давай езжай в свой чюрькистан...Подростки избили ...
  • Валерий
    " Да уж"- что то "батька"- хочет читать договор односторонне. А то что бандеровцы пересекли границу России, а он не в...У Белоруссии не б...
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Казахстан создает антироссийский военный альянс в Центральной Азии

Казахстан создает антироссийский военный альянс в Центральной Азии

Айнур Курманов.   Как писал неоднократно автор этих строк ранее, Астана по наущению англосаксов пытается выстроить при содействии Баку и Анкары собственный военно-политический блок в Центральной Азии, что не просто противоречит и разрушает ОДКБ, но фактически создаёт базу по формированию базы по продвижению НАТО.

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