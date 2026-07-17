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Московский суд вынес заочный приговор иноагенту

Московский суд вынес заочный приговор иноагенту

Заочно осудил на полтора года журналиста Аркадия Бабченко (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Аркадием Бабченко либо касается деятельности иностранного агента аркадия Бабченко) суд в Москве, 17 июля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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