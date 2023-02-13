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Станислава Константинова: «Очень рада за Губанову, она столько терпела и ждала своего шанса. Да, не в жесткой конкуренции, но по факту она чемпионка»

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о победе Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023.

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