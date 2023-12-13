Клычков призвал орловцев ограничить размах новогодних корпоративов в поддержку бойцов СВО

Губернатор Клычков обратился к трудовым коллективам, организациям и предприятиям Орловской области с просьбой поддержать инициативу по отказу от проведения новогодних корпоративов в пользу помощи бойцам СВО.
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