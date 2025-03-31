Группа «Веймар+» обещает больше помощи Украине и новые санкции против РФ

Группа поддержки Украины в формате «Веймар+», созданная в прошлом месяце в ответ на изменение политики США в отношении конфликта на Украине, в которую входят Франция, Германия, Польша, Испания, Италия и ЕС, а также Великобритания, обещает больше помощи Украине и новые санкции против РФ.