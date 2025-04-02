Скандально известного актера Панина обязали погасить долги матери

В России суд обязал скандально известного актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшего из страны, погасить долги по кредитной карте умершей матери.
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