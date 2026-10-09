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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димитрис Яннакопулос: «Обрадович учит всех, как будут играть в баскетбол следующие 10 лет»

«Панатинаикос» стартовал в Евролиге с 4-0 с вернувшимся главным тренером Желько Обрадовичем, это лучшее начало для греческого клуба за 19 лет.

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