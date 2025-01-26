Врач перечислил симптомы дефицита железа в организме

Дефицит железа в организме имеет ряд симптомов, которые меняются от степени нехватки вещества. Железо выполняет множество ключевых функций, и его недостаток может сильно сказываться на качестве жизни и здоровье человека.
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