ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Волкова
    Никто никого менять не будет. Все одной веревкой повязаны, рука рука моет,все это мы уже проходили. Могут убрать пару...Состав правительс...
  • Галина Светлая
    Молодцы Хуситы. уничтожайте Гидру.Пентагон вместе с...
  • Тамара
    И откровенных гадёнышей, ничего и никого не боящихся.Наибольший ЭФФЕКТ...

"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

Бойцу ММА Мухаммаджону Наимову стало очень обидно, что в России у таджиков сложился образ типичного Равшана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ирина
С какой стороны эти бараны стали мощной нацией?
Ответить
3 час.
Oland NOV
«Нужно не разъезжать по другим странам, доказывая всем, что &quot;тоджик мощный наций&quot;, а оставаться дома и работать на благо Таджикистана!»
Ответить
2 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
При развале СССР в Таджикистане убили 100..200 тысяч русских. Выгнали врачей, учителей, инженеров. Теперь переезжают в Россию за образованием, за медициной, за детскими пособиями. В СССР только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх