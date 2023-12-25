"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

«Нужно не разъезжать по другим странам, доказывая всем, что "тоджик мощный наций", а оставаться дома и работать на благо Таджикистана!»

АЗ

Андрей Зарубкин

При развале СССР в Таджикистане убили 100..200 тысяч русских. Выгнали врачей, учителей, инженеров. Теперь переезжают в Россию за образованием, за медициной, за детскими пособиями. В СССР только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании.