Бойцу ММА Мухаммаджону Наимову стало очень обидно, что в России у таджиков сложился образ типичного Равшана.
"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"
Комментарии
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И
Ирина
С какой стороны эти бараны стали мощной нацией?
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3 час.
Oland NOV
«Нужно не разъезжать по другим странам, доказывая всем, что "тоджик мощный наций", а оставаться дома и работать на благо Таджикистана!»
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2 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
При развале СССР в Таджикистане убили 100..200 тысяч русских. Выгнали врачей, учителей, инженеров. Теперь переезжают в Россию за образованием, за медициной, за детскими пособиями. В СССР только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании.
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1 час.
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