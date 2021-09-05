Журнал «Профиль»

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Секрет долголетия: 8 простых продуктов, способных продлить жизнь

Секрет долголетия: 8 простых продуктов, способных продлить жизнь

Возможность жить на протяжении сотен лет уже давно будоражит воображение людей. И хотя на данный момент ученые пока не нашли способ продлить жизнь на такой период, прожить целый век или даже чуть больше можно, если придерживаться ряда привычек.

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