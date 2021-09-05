Секрет долголетия: 8 простых продуктов, способных продлить жизнь

Возможность жить на протяжении сотен лет уже давно будоражит воображение людей. И хотя на данный момент ученые пока не нашли способ продлить жизнь на такой период, прожить целый век или даже чуть больше можно, если придерживаться ряда привычек.
Возможность жить на протяжении сотен лет уже давно будоражит воображение людей. И хотя на данный момент ученые пока не нашли способ продлить жизнь на такой период, прожить целый век или даже чуть больше можно, если придерживаться ряда привычек.
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