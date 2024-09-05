Аналитики назвали самый популярный источник пассивного дохода у россиян

Это потребительские вклады Среди граждан РФ самым популярным источником пассивного дохода стали потребительские вклады — ими интересуются 37% респондентов, пишет РИАМО со ссылкой на сервис «Авито Реклама».
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