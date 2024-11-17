🇺🇦Моральный дух ВСУшников с каждым днем все ниже и ниже👌 "Бл*дь, и так круглосуточно, я еб* бл*дь, днем и ночью, не за*бываются, ни БК у них не заканчивается, них*я, еб*ть его нах*й.