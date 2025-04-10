Спецпосланник Трампа проведет прямые переговоры с лидером Ирана

Прямые переговоры между спецпосланником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и высокопоставленным лидером Ирана состоятся в субботу, заявил госсекретарь США Марко Рубио 10 апреля на заседании кабинета администрации Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии