WSJ: Польша скрывала улики по подрыву "Северных потоков"

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/Handout via Xinhua Власти Польши попытались скрыть доказательства, связанные с передвижением подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".
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