Художник изобразил молдавских политиков в карикатурах: где проходит выставка

Ко Дню юмора и смеха в Национальной библиотеке открылась выставка карикатур, передает Noi.md. «Смех и плач» художника-карикатуриста Анатола Форни - выставка, где иронично представлено более 20 карикатур, которые отражают некоторые бытовые проблемы общества - например, забитый троллейбус или пробки на дороге, что особенно откликается в душе у посетителей.